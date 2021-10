Bru chungchangah ECI thu la ngaichang

Tun thla ni 30-a Tuirial assembly bial by-election lo awm turah Bru vote nei 663-te chungchangah Election Commission thutlukna ngaihchan mek a la ni.

Joint Chief Electoral Officer David Liansanglura Pachuau chuan Election Commission hnenah hian pawl hrang hrang leh political party hrang hrangte’n Tripura a inbengbel tawh ni si Tuirial bial electoral roll-a hming chuang mi 663-te hi an hming paih tura ngenna chu election directorate pawhin a thawn thla a ni a ti a. Election Commission chhanna hi an hmuh thuai a rinawm thu a sawi a, Election Commission thu a awm hma chuan eng ruahmanna mah a siam theih loh a ni a ti.

CYMA leh Kolasib Sub Hqrs. YMA te chuan Bru vote neite hi an chhuk thlak hma a vote an neihna khua a vote an thlak dawn chuan vote thlak an dodal loh thu an sawi a, Tripura a vote thlaktir erawh chu an remti dawn lo tih an sawi a ni. Bru vote neite hi Hortoki Polling Station-ah 176 leh Zodin (Rastali) ah 487

Tuirial assembly bial by-election atana candidate-te’n an nomination thehluh chu vawiin hian endik a ni ang a, naktuk khi inhnuhdawh theihna ni hnuhnung ber a ni.