Kohhran Thianghlim dintu Dr. LB Sailo boral

Kohhran Thianghlim dintu Dr. Lalbiakmawia Sailo (69) chu nimin chawhnu khan Ebenezer Hospital-ah a thi a, a nupui Lalzirliani leh a fate 4 a kalsan a ni.

Dr. LB Sailo hi kal ṭha lo, thisen sâng leh zunthlum nei niin, hun engemaw chen chu heng a natna avangte hian enkawl a lo ni tawh a, nikum aṭang khan damdawi-inte pawh lût zeuh zeuhin a chhuak leh ṭhin a, tunhnaiah thla khat chuang deuh Ebenezer hospital-ah enkawl a ni leh a, nimin khan a natna tuar lovin a thi ta a ni.

Dr. LB Sailo hi nizan khan lumen niin, vawiinah Solomona Temple, Kidron Valley, Chawlhhmunah vui a ni ang.

Dr. LB Sailo hi February ni 2, 1952-ah a piang a, a pa chu Hnahlan khaw lal, Vanlalnghina Sailo (L) niin, pianpui unau 9 a nei a, Veterinary Doctor niin, Mizoram sawrkar hnuaiah kum 1978 khan Vety Assistant Surgeon(VAS)-in a lût a, February ni 2, 2016-ah AH & Vety. Department Director-in a pension a ni.

Mizo mipuiten an hriatlârna chu Kohhran Thianghlim dintu a nihna hi a ni a, kum 1982 khan ‘Krista Kraws thuchah’ a hril ṭan a, he a thuhril avang hian January 1, 1984 khan Kohhran Thianghlim a lo ding ta a, kum 1991 khan Pathianin Mizoram-ah Solomon’s Temple sa turin a hriattir nia sawi niin, a sak dan tur ruangam engkim a hmuh lawktir vek a, kum 1996-ah lungphum phumin, kum 2017, December ni 25 khan Solomon’s Temple hi hawn a ni ta a ni.

Dr. LB Sailo hi Kohhran thianghlimah hian Executive Committee Chairman dinhmun chelh mek a ni a, a nupui Lalzirliani leh a fate pali a kalsan a ni.