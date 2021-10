Mizorama PMFME Scheme kalpui tan turin a hawng

Commerce & Industry Minister Dr. R.Lalthangliana’n Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme chu Mizorama kalpui ṭan turin nimin khan a hawng.

Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Covid-19 hripui lêngin eizawnna a nghawng dawmlêt leh inkhaichhuah nan Ministry of Food Processing Industries chuan PMFME hi a duang tih a sawi a, PMFME-in a ken tel – One District One Product Approach (ODOP) uluk taka district-a kalpui leh tharchhuah te hralhna tur ngaihtuah bakah khawchhung intodelh natur thlai, thei thlanchhuah thiam chu a pawimawh tak zet dawn a ni, a ti a. Traning mumal tak Resource person ten an kalpui ang a, PMFME scheme hian Food Processing Entrepreneur tenau zawkte mumal zawka siam a, an thil siamchhuahte awmze nei zawk a hralh theih tura tih changtlun chu a tum ber a ni, a ti.

PMFME Scheme kalpui turin Commerce & Industries Department chu State Nodal Agency a ni a. State Project Management Unit atan MIFCO dah a ni a. Mizoram hmun hrang hrang a Self Help Group member 1038 te tanpuina tur MzSRLM hnuaiah kalpui mek a ni a. Selinga Common Incubation Centre siam tura ruahmanna pawh Ministry in a pawm tak avangin, hma lak mek a ni bawk a ni.