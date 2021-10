CADC MDC 10-ten CEM bân turin Chairman an ngên

Chakma Autonomous District Council (CADC)-a MDC 10 te’n CADC CEM bân a nih theih nana hma la turin Chairman an ngên.

CADC-a MDC 10-te hian Chief Executive Member Durjya Dhan Chakma laka Chawngte Police Station-a First Information Report (FIR) theh luh a nih thu leh he FIR-ah hian CEM nihna hmang khaw lova puh a nih thu CADC Chairman Mohan Chakma hnenah hian thlenin, bân a nih theih nana hma la turin an ngen a ni.

Udalthana-I khuaa cheng, Vickey Chakma Chakma chuan CEM ni lai Durjya Dhan Chakma lakah hian Ningani khan Chawngte Police Station-ah FIR a thehlut a, FIR copy leh finfiahna a thehluhte chu CADC-a political party President-te hnenah a pe tel ṭheuh bawk a ni.

MDC-te’n Chairman hnena hekna an theh luh leh FIR copy aṭanga a lan danin, Vickey Chakma hian CEM Durjya Dhan Chakma chuan video call hmangin ṭum eng emaw zat amah biain, mipat hmeichhiatna hmanpuiah a thlem ṭhin niin a puh a, Video call kaltlang hian amah chu mipat hmeichhiatna hmanpui a duh theih nan mawilo tak takin a che ṭhin tih a sawi.