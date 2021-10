Kawng chhia vangin lungawi lohna lantir

Chawngte kawng chhe lutuk avangin an lungawilo tih lantir nan nimin khan Chawngte-ah sawrkar office hrang hrangte chu hna thawk thei lo tura dan a ni a, bial chhung harsatna ngaihsaklotu MLA pathum bang turin an phût bawk.

Nimin khan Chawngte ah Chhumkhum to Chawngte road monitoring committee huaihawtin kawng siamṭhat hna thawh danah lungawi lohna lan tirin sawrkar pisa leh Bank-te khartir a ni a, Monitoring Committee Chairman, Lalramchuana chuan kawng siamṭhat danah an lungawi lohna chu Mizoram sawrkar hian ngai pawimawh se an duh tih sawiin, kawng ṭha an neih theihna tur chuan nasa zawka hmalak an inhuam thu a sawi a, bialchhung mipui harsatna ngaihsak lotu, MLA pathum – Lunglei South Bialtu MLA, Dr. K. Pachhunga te, Tuichawng Bialtu MLA, Dr. BD Chakma te, Lawng-tlai West Bialtu MLA C.Ngunlianchunga te chu MLA an nih aṭangin bang turin an phut tlat a ni a ti.

Nimina pisa kai tur dannaah hian NGO hrang hrang hruaitu mi 70 vel an chhuak khawm a ni.