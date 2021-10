CEO-in NGO hrang hrang aiawhte Bru chungchanga ECI nen an indawr dan a hrilh

Nimin khan Mizoram Chief Electoral Officer P.Jawahar, IAS chuan NGO hrang hrang aiawhte SAD Conference Hall, MINECO, Aizawl-ah kokhawmin tun thla ni 30.10.2021-a 4-Tuirial (ST) Assembly Constituency Bye Election atan inbuatsaihna kalpui nih mek dan leh Electoral Roll aṭanga Tripura Transit Camp-a khawsa mek Bru Voter-te hming paihchhuah chungchangah Election Commission of India nena an indawr zel dante a tarlang.

CEO Mizoram P.Jawahar chuan Mizoram Electoral Roll aṭanga Tripura Camp-a cheng mek Bru voter-te hming paihchhuah tura ngenna NGO leh political party hrang hrang aṭanga a dawn chu Election Commission of India hnenah thawn a nih tawh thu a sawi a, ECI aṭangin chhanna nghah mek a ni a ti. ECI-in inthlan a puan tawh angin ECI Guidelines zawmin Election Department chuan inthlan awm tur atan inbuatsaihna a kalpui mek zel a, boruak muanawm hnuaiah inthlan felfai neih a nih ngei a beisei thu a sawi bawk.

NGO-te nena meeting-ah hian CEO Mizoram P. Jawahar chuan ni 28.9.2021-ah Election Commission of India-in 4-Tuirial (ST) Assembly Constituency Bye Election a puan atang khan Model Code of Conduct chu hman tan nghal a ni tih sawiin MCC of 2019 Manual Chapter 20, point no 20.8.2-in a tarlang angin inthlan atana campaign-na reng rengah sakhuana emaw hnam bil thil thu hmangin thutiam emaw thuchhuah emaw (promises/statements) siam tur a ni lo tih a tarlang bawk a ni.

Hetihlai hian Tuirial Assembly bial by-election neih turah party hrang hrang pali aiawhte inhnuhdawhna hun chu nimin chawhnu dar 3 khan khar a ni a, candidate tumah in hnukdawk an awm lo a ni.