“Special Cover on Darthawma Renthlei” leh “Freedom Fighter Darthawma” tlangzarh

Postal Deparment buatsaih “Special Cover on Darthawma Renthlei” leh “Freedom Fighter Darthawma” tih lehkhabu Familia Fanai Laltansanga ziak chu nimin khan Dr.Vanlalṭanpuia MLA, Mizoram Youth Commission Chairman chuan a tlangzarh.

Tlangzarhna inkhawm Convention Centre Lungleia neih hi Lalrinzuali Inspector of Posts Lunglei Sector-in a kaihruai a, Pu KT.Sailo Superintendent of Posts Mizoram Division chuan kalkhawmte lawmna thu a sawi a ni.

He huna khuallian leh Special Cover leh Lehkhabu tlangzarhtu Dr.Vanlalṭanpuia chuan khawvelah hian mitin in kan duh chu zalenna a ni Dr.Vanlaltanpuia chuan tiin, India ramin zalenna a neih theihna tura beitu Indian National Army zinga kan Mizo Pa Darthawma a lo tel ve chu a ngaihsanawmin a chhuanawm a ni a ti a, tun hmain India ram hi khawvela ram dang chi hrang hrangten an lo awp ṭhin a, British-in kum 200 vel India a awp chhung khan India ram hausakna tam tak an lachhuak a, anmahni ramah nasa takin an thawn lut ṭhin a ni a ti. Bristish-ho hnuaia India mipuite kan kun ngawih ngawih duhlo a beitu INA-te lo piangin zalenna awm theihna turin theihtawpin thi leh thau pawlhin an suala vawiina zalen a kan awm ta hi an sual chhuah a ni a ti. Vawiina zalenna kan neih theihna tura beitu mi huaisen te zingah mizopa Pu Darthawma a lo tel ve hi a chhuanawm in a ngaihsan awm hle a, an inpekna leh an huaisenna avanga vawiina India lo ni ta hi a awm a ni tiin, thangthar zawkte pawhin ngaihhlut nachang kan hriat a pawimawh a ni Dr.Vanlaltanpuia chuan tiin ram hmangaihtu British hnuai atanga min chhanchhuaktu Pu Darthawma pawh mizote thinlungah leh India sawrkar thinglungah a nung reng tawh ang a ti.

India ramin zalenna a hmuh kum 75- na champha pualin India sawrkar chuan Ministry of Communication, Department of Posts kutah nimin khan Special Cover te tlangzarh turin a ti a. Mizo te zinga India ram tana zalenna lo sualtu Azad Hind Fauz, Darthawma Renthlei ( L) chu a thlang ta a ni.

Darthawma Renthei (L) hi kum 1920 khan Pukpui khuaah a piang a. November ni 27, 1940-ah British Army a zawm a, kum 1941 khan Malaysia a thawn zingah telin kum 1942 khan Japan leh British sipaite chu Prisoner of War ah man niin, Darthawma pawh hi a tel a ni. Jail atanga a chhuah hnuin Indian National Army a zawm a, man niin kum 1946 ah chhuah zalen a ni. India ramin zalenna a hmuh hnuah Freedom Fighter of India ah pawm a ni a, India zalenna sualtute tana siam Tamrapatra Award chu chu August ni 15, 1973 khan hlan a ni bawk. Darthawma Renthlei hi Lunglei Chanmari-ah a nupui fanaute nen chengin July ni 21, 2019 khan a boral a, Darthawma Renthlei puala India ram sawrkar, Ministry of Communication in Special Cover a siam hi Aizawl Dak Inpuiah lei theihin a awm dawn a ni.