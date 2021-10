Chanchinthar lawrkhawm (12.10.2021)

Hri kai 54 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 54 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 2913 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 69 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2383-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hri kai hmuhchhuah boral mi 6 an ni tling tawh a, tunah hian enkawl lai mi 538 an la awm mek a ni.

4C din

Serchhipa Covid-19 hri kai enkawlna hmun atana sawrkarin a siam, Covid Care Centre (CCC), Nursing School, Chanmari Venga mi chu a khah chhoh tak reng avangin New Serchhip South VLTF New Serchhip Venglaia Boxing Hall-ah Community Covid Care Cente (4C) an din thar a, hetihrual hian New Serchhip North VLTF pawhin New Serchhip Indoor Stadium bula awm, Govt. Middle School-ah 4C hi din tumin vawiin aṭangin a hmunhma singsak hna an thawk ang.

Smartphone 46 sem

Lunglei DC, Kulothungan A, IAS hmalaknain CSR kaltlangin zirlai BPL leh AAY chhungkua Smartphone nei lote hman tur Intel A26 Smartphone 46 chu MSU, Regional Hqrs, Lunglei kaltlangin sem a ni. He hmalakna atan hian Rajiv Bora, Project Manager, Engineering Project India Limited (EPIL) chuan Rs.3,00,000/- CSR kaltlangin a rawn pe a, nimin khan Lunglei DC chamber-ah Smartphone sem chhuahna inkhawm hi DC hovin neih a ni.