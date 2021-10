ZMC-a Nurse chungchangah lungawi lohna lantir

Mizo Students’ Union (MSU) Gen. Hqrs., Aizawl chuan ZMC-a Staff Nurse lak chungchanga an lungawi lohna lantir nan nimin khan ZMC Administrative staff leh Joining Report pe turte an dang a, sawrkarin chak zawka thil tisualtu zawn chhuah intiamna a neih avang leh volunteer-te tan duhsakna ṭha zawk a pek tur thutea inremna an siam avangin tlai dar 3 khan pung khawm an ṭin a ni.

MSU leh Health Minister hova sawrkar aiawh kalte chuan inremna siamin, an inremnaah hian interview-a tel lo tling anga tarlan a awm avangin Interview Board zingah emaw hetiang titu hi chhui chhuaha dân anga hrem te, voluntary nurse-te vau ṭhintu chu dar-kar 24 chhungin dân angin thunun a, a ṭul anga hrem ni rawh se tih te, nurse lak thar zingah Joining Report pe tura kohte chu ni 20 chhunga lehkha pawimawh thehluh ngai an pe thei lo a nih chuan an aiah Panel list-a mi lak tur tih te a ni a. Hei bakah hian ZMC-a thawk tur Nurse 34 lak turah ZMC-a Covid Voluntary Nurse-te senior dan indawta a rem chin chinah duhsak dan zawn ni se tih te, seniority chu Central sawrkar sawi angin ni 100 aia rei service tawhte chauh an ni tur a ni tih te a ni a, Health & Family Welfare Department hnuaia staff nurse 50 lak turah Mizoram hmun hrang hranga Covid Voluntary Nurse dik takte duhsak an nih theih nan hmalak ni se tih te an inremnaah hian a tel bawk.