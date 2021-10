Ni 10 chhung kalpui tur hmaituamna vuah tura beihpui thlakna Health Minister-in a hawng

Ni 10 chhung awh tur (October ni 11 – 20, 2021) Mizoram puma hmai tuamna vuah tura beihpuithlakna ‘All Mask Campaign’ chu Health Minister Dr R. Lalthangliana chuan nimin khan a hawng.

Mask vuah campaign hawnna ZMC Central Library a buatsaihah Health Minister Dr R.Lalthangliana chuan Mizoramah Covid-19 hri kai kan pung chakin nunna chan kân pung chak hle bawk a, India hmarchhak State 7 te active case (positive vek) belhkhawm aiin Mizorama Covid-19 hri kai active case a tam zawk a, kan dinhmun thlira rawtna siam turin sawrkar chuan State-level Expert Team on Covid-19 Management a din a, annin rawtna hrang hrang an siam zingah mipuite hnena mask vuah uar tura inzirtir a tel a, chumi bawhzui chuan ni 10 chhung uar taka hmalakna kalpui turin chet kan la ta a ni, a ti.

Minister chuan zirchianna hrang hrangah a lan tawh bakah a takin (practically) mask vuah ṭhat hian min lo veng hle a ni tih kan hre tawh a, mask vuah ṭhat pawimawhzia hi chu kan hre vek tawhin a rinawm a, kan zawm ṭha hlei thei lo ni a a lan avangin tuna Campaign kan neih tur hian awmzia a neih ngei ka beisei a ni, a ti a, hripui leng a reh hma hi chuan a ṭul tawpah lo chuan inlenpawh lo ila, kan inlenpawh a nih pawhin mask vuah ṭhat bakah kut silfai ṭhat leh midang hnaihchilh loh hi i zawm hram hram ang u tiin, sawrkar chakna leh sum leh pai hmanga do hneh chi a ni lova, kan zavaiin kan pawimawh ṭheuh tih kan hriat reng a ṭul a ni, a ti bawk.

State Level Expert Committee on Covid Management chuan Covid Positive-te hi a tam ber chu ni 10 chhungin an dam tih hriat a ni a, he covid virus kaite an dam theih hun chhung ni 10 tal hian Mizoram chhunga mipui zawng zawngten Mask vuah/Hmai tuam ṭha taka kan zawm chuan kan case pung mek leh kan inkai darh nasa lutuk hi nasa takin a tlem a beiseiawm a ni an ti a, in chhunga mask hman hi a ṭha tih a lan chianna em em chu Covid Positive enkawltute leh Doctor leh Nurse Covid enkawl tute ngei pawh an kai manglo a ni tih a chiang tawh a, hei hi a chhan ber chu Mask an vuah ṭhat vang a nih ngei a rinawm a, hei hi Scientific evidence pawh awmin khawvel ram dangah pawh kailo tura invenna pawimawh ber pawla ngaih a ni, an ti.

Campaign neih lai hian mi zawng zawng mahni inchhungah chaw ei lai tih loh chuan mask vuah/Hmai tuamna hmang tura ngen an ni a, hemi chhung hian chhungkua pawh chaw kilho lovin, a hrang (Buffet)-a ei tura ngen leh beisei an ni a, hnathawhna hmun, a bikin inchhung (Indoor)-ahte Mask ṭha taka vuah tur te, thil eiho loh tur ten ngen an ni a, khawlaiah pawh Mask vuah leh CAB dang zawm tur te leh, Tui leh Hand Sanitizer hmanga Kut Silfai uar lehzual tura beisei leh ngen an ni bawk a ni.

All mask campaign hi Mizoram khaw tinah kalpui tur niin, District tina Deputy Commissioner-te kaltlangin hmalak a ni dawn a ni.