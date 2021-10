Chanchinthar Lawrkhawm (20.10.2021)

Serchhip District-ah hri kai enkawl lai 714

Serchhip District-a hri kai enkawl mek chu nimin khan mi 714 an la awm. Nimina IDSP, Serchhip report-a a landanin, nimin thleng khan Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah zawng zawng zat chu mi 3448 an tling tawh a, nimin khan enkawlna hmun aṭangin mi 7 chhuahtir leh an ni a, hengte nen hian enkawl dam tawh zawng zawng hi mi 2727 an ni ta a, Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuhchhuah zinga nunna chan hi mi 7 an tling tawh a ni.

Gas sem tur buk tling lo

Nimin khan New Serchhip College Penga gas sem bur engemawzat chu a buk a tling lo tih hmuhchhuah a ni a, Serchhip District Consumer Association hruaituten ruahmanna an siam angin gas buk tlinglote hi a buk tlin lohna ang zelin gas latute pawhin gas man an pe tlem a, gas bur buk tlinglote hi bur khatah Kg. 2/3-a tling lote an ni.

PC party-in pawi ti

PC party chuan thuchhuah siamin Tuirial bial bye-election lo awm turah party tin te’n an campaign naah phal loh thil an tih avanga MPF te, ECIah zualko ngai khawpa ke pen chu pawi an tihthu an sawi. “Dikhlel taka vote zawn ching ve lo, kalphung thara campaign ngam kan ram in a mamawh tawh hle laia Tuirial bial bye election neih turah party danglam bik hmuh tur an la awm lo fo chu a lungchhiat thlak,” tiin mipuite bumna hmanrua atan ‘kalphung thar’ zawrh rikngawt ni lo, a taka hman tur tungding turin theihtawp an chhuah zel dawn tih an sawi.