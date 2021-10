Sawrkar laipui inkaihhruaina thar vangin pre & post matric scholarship sem tura hmalakna a khaihlak:MSB

Mizoram Scholarship Board (MSB) chuan sawr-kar laipuiin inkaihhruaina thar a tihchhuah vangin pre & post matric scholarship sem tura hmalakna a khaihlak rih an ti a, tunkar chhung hian sawrkar laipuiin pre & post matric scholarship 2020-21 la dawng lote hnena pek tur pawisa a rawn pek chhuah thuai an beisei a ni an ti bawk.

Mizoram Scholarship Board (MSB) secretary Dr PL Ramliana chuan pre & post matric scholarship pek chhuah dan chungchangah sawrkar laipuiin inkaihhruai-na thar ‘New Procedure for Release of Fund’ hmang tura state tinte a tih avangin tun hmaa scholarship an sem ṭhinna dan chu a hman theih tawh loh tih a sawi a, tunah hian scheme tin tan bank account hran ṭheuh siam a ngai tawh a, hei hi peihfel ṭep a ni a ti.

MSB hian sawrkar laipui aṭangin pre & post matric scholarship 2020-21 sem tur cheng nuai 1,197.18 an hmu tawh a, chu chu first instalment tih niin, Mizoram chhunga college leh univesity zirlai 15,828 hnenah sem a ni tawh a. Tunah hian Mizoram pawna zirlaite leh pawl 11 & 12 zirlai 17,990 hnena pek tur (second instalment) cheng nuai 1,970.12 chu hmuh a la ni lo a ni.