Tuirial bial bye-election vangin Zoramthanga thubuaia thuremna puan hun sawn

Chief Minister Zoramthanga eirua puhna thubuai chungchanga court thutlukna Thawhṭannia puan tura tih chu Tuirial bial byeelection vote tlate chhiar zawh hnu, November ni 3-a puan turin sawn a ni.

Zoramthanga eirua puhna thubuai hi Court of Special Judge (Prevention of Corruption Act) in a ngaihtuah a, court thuremna puan hun sawn a nih chungchanga order tih chhuahah eirua inpuhna thubuai chungchanga Court thutlukna chu peih fel vek a nih hnuah, thuremna puan hun hi sawn ni mah se, thutlukna hi tih danglam theih a nih tawh loh thu a tarlang a ni.

Court chuan Zoramthanga thubuai chungchanga thutlukna puan hun atan Oct. ni 18 chu ruahman lawk lo ni tawh mahse, Tuirial bial MLA by election neih hun a hnaih tawh avangin thutlukna puan hun chu sawn tha zawka ngaih a ni, a ti a. Zoramthanga chu political party-a nihna sang tak nei, ram hruaitu lu a nih avangin puh a nihnaah hian a eng zawng pawha thuremna kalpui a nih chuan by election neih turah nghawng a neih theih avangin thuremna puan hun sawn chu tha zawka ngaiin thutlukna siam a nih thu a tarlang.

November ni 3, 2021-a Court thuthlukna puan niah hian thubuai neitu chief minister Zoramthanga chu Court-a inlan ngei turin Court chuan nimin khan a hriattir nghal a ni.

Zoramthanga hi a sum lakluh leh thil neih inmil lo leh Sihphir rama Aii puka a huana sorkar bungrua dik lo taka hmanga puh a ni a. PRISM chuan eiru ngeia ngaiin Anti Corruption Bureau (ACB)-ah thubuai an thehlut a, ACB chuan chhuizui tlakah ngaiin Sept. ni 15, 2010 khan thubuai a ziaklut a ni.