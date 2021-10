Chanchinthar lawrkhawm (9.10.2021)

Hri kai 75 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 75 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 2788 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 70 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2233-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hri kai hmuhchhuah boral mi 6 an ni tling tawh a, tunah hian enkawl lai mi 548 an la awm mek a ni. Hetihlai hian nimin khan Serchhip District-a hmun 3 – Chhingchhip PHC, Thenzawl CHC leh Serchhip Main Centre-ah Covid-19 vaccine dose 565 pek chhuah niin, heng zinga 37 hi first dose a ni a, 528 hi second dose a ni.

Lirnghing

Nizan hmasa zanlai dar 12 vel khan Mizoram chu lirnghing richter scale a 5.5-a na-in a sawi a, Lirnghing hi ram ṭhenawm, Myanmar ram chhung aṭanga inṭan a ni a, Mizoramah thil tihchhiat a neih hriat a ni lo a ni.

Gas rate thar

IOCL-in revised Retail Selling Price a tihchhuah angin, Mizoram chhungah LPG man chu ni 6 October, 2021 aṭanga hman ṭan turin bithliah thar a ni a, rate tharah hian Vairengte tih loh Mizoram pumah 14. Kg. Domestic chu ₹1051/- a ni ang a, 19 Kg. Commercial chu ₹2077.50 a ni ang. 14.2 Kg.-te hi Home Delivery-a hralh dawn chuan ₹70.00 belh zel tur a ni a, Showroom/Godown a hralh dawn erawh chuan ₹27.60 zel paih thung tur a ni a, Delivery Point ruatahte a sem chhuah a nih chuan a chung a rate tarlan bakah ₹7.53 belh tur a ni.