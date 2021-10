Chhiahtlang Zotuithiang leh Kawn Veng Branch YMA huam chhung Restricted Area-ah puan an ni

Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhi-shek, IAS chuan Chhiah-tlang North-a Zotuithiang Branch YMA huam chhung leh Chhiahtlang South-a Kawng Veng Branch YMA huam chhungte chu Covid-19 hri darh thei dinhmunah a ding nia hriat a nih avangin hri leng darh zel tur vênna atan leh Contact tracing mumal leh chak taka kalpui a nih theih nante hmun khuahkhirh bik (Restricted Area) ah a puang.

District Bawrhsapin Restricted Area-a puanna thupek a tihchhuahah chuan Restricted area chhunga cheng zawng zawngte chu mahni inah inkharkhip vek turin a hriattir a, Restricted area huamchhunga dawr neite hawn phal a ni lo a, rikrum leh hmanhmawhthlak thil ṭulah chuan VLTF remtihna leh sawrkar dan siamsa zawm tur a ni tih a tarlang a, he khuahkhirhna hian Executive Magistrate, Health Department, Police leh Fire & Emergency Services, Public Health Engineering Department, Power & Electricity Department, Excise & Narcotics Department-te a hnathawk, Restricted Area-a duty neite leh Deputy Commissioner, Serchhip emaw Sub-Divisional Officer (Sadar), Serchhip emaw in a bika phalna a pekte erawh chu a huam lo a, he khuahkhirhna thupek bawhchhia apiang chu Sec. 188 IPC hmanga hrem theih an ni tih a tarlang bawk