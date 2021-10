Ni zung chakna hmanga India rama tui pump chhuahna sang ber hlawhtling takin enchhin

India rama ni zung chakna hmanga tui pump chhuahna sâng ber tur, Serchhip District chhunga awm, E.Bungtlang khaw mipuite tana tui lâkna tur, E.Bungtlang Mini Solar Based Pipe Water Supply Scheme-a Solar Pumping System bik chu nimin khan hlawhtling taka enchhin a ni.

Solar pump enchhinna (Official trial run) hi PHED Engineer-in-Chief, C.Lal-remsiama hovin E.Bung-tlang Mini Solar Based Pipe WSS atana Solar Pump dahna, Darnam lui kama Pump House-ah neih a ni a, Er. C.Lalremsiama, E-in-C chuan tui pump khawl pakhat zawk tinungin, hlawhtling takin E.Bungtlang Veng-sanga Main Reservoir-ah tui pump chhuah a ni a, hemi hnu hian Er.HC Lalnunzira, CE, Zone-I chuan khawl pahnihna tinung ve lehin, hetah pawh hian hlawhtling takin Main Reservoir-ah tui a haw chhuak bawk a ni.

E-in-C, Er. C.Lalremsiama chuan Single stage-a Mizorama nizung chakna hmanga tui pump-na sâng ber ni ṭhin chu metre 270m-a sang a nih thu a sawi a, tunah E.Bungtlang tana tui lakna tura metre 475 zeta sanga nizung chakna hmanga hlawhtling taka tui pump chhuah a ni thei chu lawmawm a tih thu sawiin, hetianga sanga ni zung chakna hmanga tui pump chhuahna hi khawvelah pawh a aia sâng a awm a la hriat loh thu a sawi a, mahse a fiahna an la neih loh avangin a la sawichian ngam loh mai tih a sawi a, he hunah hian PHE Department hotute chuan contractor leh a enkawltute chu thil ṭul pawimawhte zâwtin, hmalak zel dan turte an inhrilh nghal a, hemi hnu hian E.Bungtlang Veng-sanga Main Reservoir tlawh nghalin, tui pump chhuah haw dan an en nghal bawk a ni.

E.Bungtlang Mini Solar Based Pipe WSS hi Jal Jeevan Mission (JJM) hnuaia thawh niin, P&V Eastern Engineers, Hunthar, Aizawl chuan Rs.445,27,267/- sengin Solar Pump bun hna hi an thawk a, Solar plate, 956 x 1956mm-a hlai, plate 315 bun a ni a, power 103.9 kW a siam chhuak thei a ni.

He scheme-ah hian mipui 2648-te chu nitin mi pakhat tan tui litre 55 zel pe tura ruahman a ni a, nitina an mamawh zat hi litre 146,000 niin, solar pump hian Darnam lui aṭangin 80mm dia GI Pipe, km 2.5-a thui hmangin metre 475-a sanga awm, tuizem lian (Main reservoir)-ah darkar khatah tui litre 25,600 a pump chhuak thei a, nitin darkar 6-9 chhung tui pump hna thawk thei tura duan a ni a, tui pump khawl hi pahnih dah niin, pakhat hi a thlaveng atana dah a ni.

Tunah hian chhungkaw 434 hnenah tui connection (FHTC) pêk hna thawh mek a ni a, hei bakah Anganwadi 7 leh School 10 bakah VC House leh Health Sub-Centre-te chu tui connection (FHTC) pek vek tawh an ni a, Solar pump hmanga Darnam lui tui pump chhuah a nih bakah an khua-in gravity hmanga tuilak an neih sa, Chawngtleng leh Khawnglung aṭangin tuilak tel a la ni zel bawk a ni.

JJM hnuaiah hian chhungkaw tin hnenah tui connection a thlawna pek tur niin, hemi atana senso 5% hi a chhawrtu tur mipui-ten an tum ve a ngai a, a bak zawng chu sawrkarin a tumsak a ni.

Nimina Official trial run neihnaah hian bialtu CE Zone-I Er. HC Lalnunzira, SE RWC Er. Lalrammawia, Sr. EE Er. F.Lalsanglura leh Sr. SDO Er. Samuel LR Ralte, Tlungvel SDO Thangvuta-te bakah E.Bungtlang khawtlang hruaitute leh Contractor-te an tel a ni.

He Scheme hi zawhfel a nih hnuah E.Bungtlang WATSAN Committee kuta awm turin hlan a ni dawn a, anni hian tui pump hna aṭanga a sem darh bakah, a chhiat pawha a siamṭhat hna te, tui fee lak leh he tui lak kaihhnawih thil engkim an kutah a awm dawn a ni.