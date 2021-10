Chief Minister tirhten DoNER Minister an hmu

Kar kal ta Inrinni chawhnu khan Chief Minister Zoramthanga tirhin Mizoram MP pahnih, C.Lalrosanga, MP (Lok Sabha), K.Vanlalvena, MP (Rajya Sabha) leh Rosangzuala, OSD to Chief Minister-te chuan Union Minister of DoNER, G.Kishan Reddy chu a chenna inah an hmu a, Mizoram mamawh thil pawimawh chi hrang hrang te an thlen a ni.

CM tirha DoNER Minister hmutute chuan Covid-19 hripuiin Mizoram chu India ram hmun dangte aia nasa zawka a luhchilh mek dan leh, ṭhenawm ram Myanmar buaina avanga nitin raltlan an pun mek zel thute DoNER Minister hnenah hian an thlen a, Mizoram CM ruahmanna anga Bamboo Road Mizoram chhungah a tam thei ang ber laih a ṭul tawh thu pawh an thlen bawk a ni.

DoNER Minister Kishan Reddy a chuan Prime Minister aiawhin Mizoram Chief Minister tirhte chu a lo dawngsawng tih sawiin, Covid-19 dona atan leh District hrang hrang hospital-te tih changtlunna atana hman turin cheng vaibelchhe 38 pek thuai a nih tur thu a sawi a, Mizoramah Oxygen plant pahnih bun a nih tur thu leh, Mizorama Covid dotute ṭanpui turin Central team tirh thuai an ni ang, a ti bawk a, Myanmar aṭanga inhumhimna zawnga Mizorama châm mekte pawh Covid vaccine pek vek tur an nih thu leh hei hi anmahni Myanmar mite tan chauh ni lovin, India khua leh tuite himna atan pawh a pawimawh thu a sawi.

DoNER Minister chuan Mizoram hmasawnna atana Bamboo road emaw Economic road emaw siam chu thil tul nia a hriat thu leh Mizoram CM nena an sawi dun tur thu Mizoram aiawha amah dawrtu te chu a lo hrilh bawk a ni.