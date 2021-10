DD Chakma-in a laka FIR thehluttu lakah FIR a thehlût ve

Chakma Autonomous District Council (CADC)-a Chief Executive Member, Durjya Dhan Chakma chuan a laka FIR thehluttu, Dangubi Vickey Chakma lakah FIR a thehlût ve nghal a, hetihlai hian DD Chakma hian nimin tlai khan CADC CEM aṭanga bânna a thehlut nghal.

Hemi chungchanga DD Chakma hnen aṭanga Zothlifim-in thu a dawn danin, Udalthana-I-a cheng Dangubi Vickey Chakma-in mipat hmeichhiatna lam hawia mawi lo taka che-a a puh vanga a laka Chawngte Police Station-a Sepember ni 30, 2021-a FIR a thehluh social media hrang hranga lo lang chungchangah mipui aiawh tura thlan chhuah a nih angin hemi chungchang dik tak sawifiah chu a ṭul tih sawiin, dik lo taka puh a nih avanga siamṭhat leh theih tawh loh tura mi rin a hlawhna tihchhiat a nih chungchangah thil awmdan chhui chiang a, diklo taka amah puhtu Dangubi Vickey Chakma lakah dân anga hma la turin, October ni 1, 2021 khan Chawngte Police station-ah hian FIR a theh-lut ve nghal tih a sawi a ni.

DD Chakma chuan a mimal leh mipui laka a landan leh ram hruaitu a nihnaa amah tihhmingchhiat tuma an puhna chu behchhan mumal nei lo a ni tih sawiin, amah puhtu nen chuan mimal taka inhmuhna leh inbiakna an la nei ngai lo tih a sawi a, a laka FIR thehluh copy political party hrang hrangte pek an ni leh, MDC ṭhenkhat-in remchang-ah la-a, hemi ni la laa CADC chairman hnena MDC aṭanga amah bân tura complaint an thehlut ve nghal chungchangah thil chiang awm lo mahse amah puhtu leh MDC ṭhenkhat chuan politics-a amah hnuhniamna atan leh amah tihhming-chhiatna tumin inzawmna an nei thei em tih chu ngaihdan awm thei a ni tih a sawi.

Tunah chuan dan kengkawhtute hnenah he thil chhui chiang tur hian thu a thlen tawh tih sawiin, he thil hi thil serious leh sensitive tak a nih avangin hemi chungchanga comment/post ṭul lo reng reng chu rorelnaah a thlen zel dawn tih a sawi a, dân hmanga rorelna dik a awm ngei a beisei thu a sawi bawk.

Hetihlai hian nimin tlaia CEM aṭanga bânna a thehluh chungchangah DD Chakma chuan CADC leh MNF party hmakhua ṭhat zawkna tur nia a ngaih vangin CEM aṭanga banna a thehlut tih Zothlifim a hrilh.