CM hovin ASF chungchang leh hmalak dan tur sawiho

Chief Minister Zoramthanga hova nimina CM Conference Hall-a State Disaster Management Authority (SDMA) ṭhukhawm chuan Mizorama African Swine Fever (ASF) lêng mek chungchang leh hmalak dan tur an sawiho.

Nimina meeting-a tarlan a nih dan chuan kumin March ni 21 aṭang khan he hri hi a leng ṭan nia hriat niin, October ni 4 thleng khan district 11-a chhungkaw 8987 nghawng tawhin, vawk 33,000 chuang an thih tawh thu report a ni a, vawk suat tawh chu 10,340 a ni. ASF natna hi mihring tan hlauhawm loh mahse vawkin an inkaihdarh hma em avangin a kai tawh chuan vawk danga an thehdarh loh nan suat mai ṭhin a ni a, meeting chuan he hrileng avanga harsatnate chhâwk zangkhai a nih theih nan chak taka sawrkar laipuiah bawhzui turin an rel a ni.

Meeting chuan State Disaster Mitigation Fund hman dan tur chungchanga rawtna an thlen chu pawm-sakin, cheng nuai 25 aia tlem work proposal chu phalna pek a remti a, District tinah Emergency Response Vehicle dah tura rawtna lut chu pawm a ni bawk a, Mizoram State Disaster Management Plan 2021 an draft chu pawm a ni bawk.

He meeting-ah hian Dy. Chief Minister Tawnluia, DM&R, Minister Lalcham-liana, P&E Minister R.Lalzirliana leh EF&CC Minister TJ Lalnuntluanga te, Chief Secretary Lalnun-mawia Chuaungo, DM&R Secretary Vanlalngaihsaka leh SDMA member dangte an tel a ni.