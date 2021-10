Mizoram Chief Secretary atan mi pahnih ruat an ni

Tun thla tawp October ni 31-a voluntary pension-a chhuak tur Mizoram chief secretary Lalnunmawia Chuaungo thlak turin Ministry of Home Affairs chuan Renu

Sharma, IAS chu a ruat a, hetihlai hian Mizoram sawkar pawhin Addl. Chief Secretary ni lai, JC Ramthanga Chief Secretary atana ruatna order a tichhuak ve bawk.

Mizoram Chief Secretary thar tura ruatna order hi MHA leh Mizoram sawrkar hian nimin khan tichhuak ve ve-in, Chief Secretary atana an ruatte chu November ni 1 aṭanga an hna thar chelh ṭan turin an ti ve ve bawk a ni.

Renu Sharma hi AGMUT cadre 1988 batch niin, Mizoramah ṭum hnih a rawn awm tawh a, kum 2011 leh 2012 khan a ṭum khatna atan rawn awmin, Department hrang hrangah Secretary leh Commissioner hna a thawk a, kum 2016 khan a ṭum hnihna atan rawn awm lehin Home leh DP&AR-ahte Principal Secretary atan dah a ni a, tunah hian Delhi-ah Addl. Chief Secretary Urban Development hna a chelh mek a ni.

JC Ramthanga hi Manipur cadre 1989 batch niin, kum 2019 August aṭang khan AGMUT Cadre Mizoramah a pension hun, ni 31.5.2022 thleng deputation-a awm turin dah a ni a, tunah hian Addl. Chief Secretary to the Chief Minister hna a chelh mek a ni.