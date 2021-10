COVID-19 vaccine dose vaibelchhe 100 pe tling ta

Ramchhungah COVID-19 vaccine dose vaibelchhe 100 pek tlin a ni ta a. Rampum huap COVID-19 vaccine pek beihpui thlak mekah darkar 24 kalta chhungin dose nuai 48 chuang pek a ni a. Heti hian rampumah dose vaibelchhe 100 pek tlin a ni ta a ni.

President Ram Nath Kovind, Vice President M Venkaiah Naidu, PM Narendra Modi, Union Health MInister Mansukh Mandaviya leh Minister dangten nimina India-in vaccine dose vaibelchhe 100 a pe tling ta chu an lawmthu an sawi a. PM Narendra Modia chuan India-in COVID-19 vaccine dose vaibelchhe 100 a pe tling ta chu lawmawm a tih thu a sawi a. Hetiang dinhmun thleng thei tura thawktu doctor, nure leh thawktu dang zawng zawngte a chhuan thu a sawi a. India chuan khawvel chanchinah thil chhinchhiah tlak tak a ziak ta a ni a ti bawk.

Mizoramah chuan tun dinhmunah vaccine dose nuai 11.89 chuang pek chhuah a ni a, Health Minister Dr R Lalthangliana chuan he ni hi ni chhinchhiah tlak tak a ni a ti a, COVID19 vaccine chu mi zawng zawngin an lak theihna turin ruahmanna siam a ni a ti a, a la thei chin chuan la vek tura sawmin, vaccine lakna hmuna kal theilo te tan pawh ruahmanna siamin pek kim vek tum a ni a ti a, Vaccine lak chuan natna lakah mi a hum mai ni lovin, a vei pawhin an lak nat lutuk loh phah ngei ni a hriat a ni a ti bawk.