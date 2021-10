DC-in CAB khauh taka kengkawh thar leh turin VLTF leh Police-te a chah

Serchhip District Bawrhsap, District Disaster Management Authority Chairman ni bawk Kumar Abhishek, IAS chuan Covid-19 hri leng darh zel tur venna atan VLTF-te leh Police-te chu Covid Appropriate Behaviours (CAB) khauh taka kengkawh thar leh turin a chah.

‘Hmai tuamna vuah tura beihpuithlakna’ (All Mask Campaign), Serchhip District-a kalpui dan tur chungchanga nimina DC Meeting Room-a thuthar lakhawmtute a kawmnaah District Bawrhsap hian he thu hi a sawi a, All Mask Campaign chu tun thla chhung Mizoram puma kalpui turin Health Minister-in a hawn tawh thu sawiin, hei hi kan dinhmun enin thil ṭul tak a ni a ti a. Tun dinhmunah Serchhip District chu District zingah Covid-19 hri vei mek tam lamah pathumna a ni mek a, hri kai tamna hmunte la thunun theih ni mahse a pun zel chuan inthunun theih loh hun a awm dawn a ni tiin, hri leng mek laka invenna leh a danchahna tur ṭha ber chu hmaituam, mi dang hlata awm, kut sil fo leh ṭul lova pawn chhuah loh a ni a ti a, ṭulna avanga pawn chhuakte pawh hmaituamna hmang ṭha turin a chah a, VLTF-te pawh an huamchhungah CAB zawm ṭhat a nih theihna tura khauh taka dan kengkawh a, dan zawm lote chu hremna pe turin a chah a, police-te pawh vantlang hmuna an duty-naah mask vuah lote hremna pe a, social distancing mipuiten an zawm ṭhatna tura khauh zawka dan kengkawh leh turin a chah bawk a ni.

District Bawrhsap chuan Covid-19 hri venna (vaccine) chungchang pawh sawiin, vaccine la duhlo engemawzat an awm tih hriat a nih thu sawiin, vaccine chu a la thei tur chin zawng zawngten la ngei turin a ngen a, second dose lak hunte pawh vaccine lâk chhunzawm ngei tura a ngen bakah vaccine la tura Centre pan theilo, damlohna khirh bik neite chuan Medical thawktute hriattir turin a chah a, vaccine la duhlote vanga vaccine la duhte dinhmun him lova an awm dawn ai chuan, a la ve duhlote khuahkhirhna dân siam a tul palh ang tih a hlauhawm tih a sawi a, Vaccine chu a himin ṭha takin hna a thawk a ni tih finfiah tawh a ni a, lak duhloh chhan tur a awm lo a ni, a ti bawk.

He hunah hian Dr. Laldawngliana Sailo, Chief Medical Officer, Serchhip pawhin ‘All Mask Campaign’ kalpui ṭul dan sawiin, hri kai zingah mahni chenpuite aṭanga kaichhawng an tam ber avangin ‘All Mask Campaign” neih chhung, tun thla chhung chu chhungkua pawh chaw kilho lo a, chhungkuaa awmhonaah pawh hmai tuamna vuah ṭhat a nih chuan hri leng darh zel tur hi dang chat thei tura ngaih a ni tih a sawi.

He huna Health Department report-a a landanin, October ni 10–19, 2021 chhung khan Serchhip District-ah hri kai 381 hmuhchhuah a ni tih sawiin, hemi chhung hian Khawbel, Keiṭum, Chhingchhip, New Serchhip North leh South-ah te hri kai an pung nasa tih tarlan niin, heng hmuna hri kai pun nasat chhan hi CAB zawm ṭhat tawk loh vang nia a lan thu an sawi.

Addl. DC Lalmuan-sanga Ralte chuan, tunhnaia Covid-19 hri kai an pung chho nasa chu kan District-ah discipline a chhe ta deuh nia ngaih theih a nih thu a sawi a, kan nitin nunphung-ah hri leng laka him tura ṭan kan lak thuai loh chuan mi tam tak harsatna thlen leh turin inkhuahkhirhna kalpui a ngai leh ang tih a hlauhawm thu a sawi bawk.

Nimina thuthar lakhawmtute nena inkawm-honaah hian DDMA member ṭhenkhat leh District chhunga Incident Commander ṭhenkah DIPRO K.Saitluanga-te an tel a ni.