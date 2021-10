Mizorama puanthuituten PPE suit 45850 thui tawh

State Executive Committee thuchhuak angin lockdown vanga eizawnna bahlah puanṭhuite chhawmdawl nan Mizoram Commerce & Industries Department hmalakna in Mizoram hmun hrang hranga puanthuiten PPE suit 45850 an thui chhuak tawh.

Commerce & Industries Department Director Florence Zotluangpuii sawi danin Aizawl veng hrang hranga puanthuiten kumin June ni 22 atanga October ni 20 thlenga PPE suit hmun hrang hranga Covid Care Centre a hman atan 45850 an thui tawh a, heng puanṭhuite hi veng hrang hranga LLTF 83-te nen ṭangkawpa thlang chhuakin mi 608 thlanchhuah an ni.

Florence Zotluangpuii chuan PPE suit thui nana sum hmuh zawng zawng chu cheng nuai 233.59 a ni a ti a, PPE suit pakhat man chu Rs.600 niin PPE suit khat thui manah puanṭhuitute cheng 150 zel pek an ni a, mi pakhatin PPE suit 50 ṭhuia a hlawh zat chu Rs.7500 a ni.

Commerce & Industries Department Director chuan PPE suit thui zawh te chu Health Department hnena hlan hmain tihthianghlim zel an ni a ti a, PPE suit chu an ṭhui tirh lamah kar khatah suit 1000 Health Department hnenah an thehlut ṭhin tih sawiin, Covid hrileng a zual deuh avang leh Covid Care Centre te hawn belh a nih avangin kar khat chhungin suit 4000 vel thehluh a ni tawh tih a sawi bawk.

Hnar leh ka hupna Faceshield 7500 an siam tih sawi bawkin pakhat Rs.100 manin an siam a, PPE suit an ṭhui chu Mizo pian ze mil taka ṭhui a ni a ti a, a hatute pawhin nuam an ti tih sawiin, tun thlengin sawiselna a awmlo nia an hriat thu a sawi.