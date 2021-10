Covid-19 vanga harsatna tawk mi 211 tanpui tawh

Nitin inhlawha eizawng, Mizoram Building & Other Construction Workers’ Welfare Board (MBOCWWB) hnuaia inziak lut mi 211, Covid19 vanga harsatna tawk ten ‘Covid19 Package’ hamṭhatna an dawng tawh.

Labour Employment Skill Develpment & Entrepreneurship department (LESDE) hotute sawidanin, MBOCWWB-a inziaklut Covid19 hri kai ‘Covid 19 Package’ hamṭhatna dil mi 411 awm tawhin chung zinga mi 211 chuan ṭanpuina an dawng tawh a. Covid19 vanga thi, an chhung te hnena cheng nuai 3 pek pakhat awm tawhin, ‘Covid 19 Package’ hamthatna dawngtute hnena an sum pekchhuah zawng zawng chu Rs.46,68,000/- a tling tawh tih an sawi.

LESDE ‘Covid19 Package’ hi MBOCWWB-a inziaklut Covid19 vanga thite chu an nominee-te hnenah cheng nuai 3 pek an ni a. Hrikai Covid Care Centre/Community Covid Care Centre/ZMC etc-a enkawlte chu enkawlna hmuna an awm chhungin an inenkawlna atan nitin Rs.1,000/- pek an ni a, an chhuah hnuah an indawm kanna atan Rs.10,000/- pek an ni leh a. Hri kai, mahni ina inenkawlte chu Rs. 10,000/- pek an ni.

LESDE hotute chuan, MBOCWWB-a inziaklut hi mi 60,000 vel an awm a, inziaklut tur hian building construction kaihhnawiha hnathawk, kum khata ni 90 tal hnathawk nih a ngai a.

Welfare Board-a inziaklut turin VC leh LC hriatpuina ken a ngai. Welfare Board hnena inziaklut te hi mistiri, helper, lungchher, JCB khalhtu, inhlawhfa te an ni deuh ber.