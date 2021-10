Vawiinah Police Commemoration Day hmang dawn

October 21 hi India ram pumah “Police Commemoration Day” atana hman ṭhin a ni a. India ram chhhunga awm Aksai Chin pela ralthuam famkim nena rawn lut ru China sipai rualte chuan mahni ram venghim tura hnathawk (duty) mek India Police-te chu Hot Springs (Ladakh) ah October 21, 1959 ah an lambun a, Police 10 lai maiin nunna hlu tak an chan phah a ni. He ni hi Police, ram tana nun pete hriatrengna “Commemoration Day” atan India Sawrkar chuan puangin ram pum puiah kum tin hman turin a rel a ni. Hemi ni zing dar 8-ah hian India ram State Capital-ah leh District Headquarters-ah te Commemoration Day Parade neih thin a ni a, India ram puma Police duty laia thite hming chhiar chhuakin anmahni hriatrengna leh sunna urhsun taka hman ṭhin a ni a, tukinah hian Serchhipah pawh SP Stephen Lalrinawma hovin SP Office tualah hman a ni dwn a ni.

India ram State hrang hrangah ni 1.9.2020 atanga ni 31.8.2021chhunga thite hi an vain mi 377 an ni a. Kumin chhung hian vanneihthlak takin Mizoram Police zingah duty laia hmelma kuta thi an awm lo a ni.

Ram puma Police Commemoration Day hmanna pui ber chu National Police Memorial, Chanakyapuri, New Delhi-ah October 21, 2021 8:00 a.m. ah neih a ni ang a, Hon’ble Union Home Minister-in a hmanpui ang. Hetah hian ITBP kaihhruaiin Joint Police Parade neih a ni dawn a, Mizoram Police aiawhin Flag Bearers HC C.Lalsangmawia leh C/359 Malsawmkima, Aizawl DEF te an tel bawk ang. He function hi DD News-ah live telecast a ni dawn a, live webcast URL: https://webcast.gov.in/mha/ib/ ah en theihin a awm ang a, Mizoram Police Website (police.mizoram.gov.in)-ah en theihna hyperlink dah a ni tawh bawk.

Mizoram-ah pawh October ni 21 zing dar 7-ah hian District Headquarters leh Battalion Headquarters-ah te police thite sunna leh zahna lantirna Commemoration Parade hi neih a ni dawn a. A hmanna puiber Aizawl-ah chuan Mizoram Police, duty laia hmelma kut tuara thi tawhte hriatrengna “Martar Thlan” 1st Bn. MAP Headquarters, Armed Veng-ah Hon’ble Chief Minister, DGP leh Police Officers ten hun an hmang ang. India ram hmun hrang hranga Police, ni 1.9.2020 atanga ni 31.8.2021chhunga duty laia nunna chan mi 377-te hming chhiar chhuakin urhsun taka sunna leh zahna pangpar hlanna neih a ni ang.