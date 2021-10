Kuhva phur lirtheiten khaw chhak tlangdung kawng an rap chhe nasa

Myanmar aṭanga phai lama kuhva tawlhthlak tur lâkna kawng atan kar kalta khan Serchhip District chhung khaw chhak lam kawngpui hman nasat a nih avangin kawngpuiin a chhiat phah hle.

Champhai District Bawrhsap chuan October ni 14, 2021 khan thla 2 chhung awh turin Champhai District pumpuiah dân lova kuhva leh sumdawnna thil dang phur lirthei reng reng tlan khap a nih thu thupek a tichhuak a, thupek a tihchhuah chhan hi dân lova kuhva leh sumdawnna dang kalpui lirtheite vahvelna avanga kawng siam tharte a chhiat chak avang leh, kawng siam hna kal lai mek a tihṭhuanawp nasat vang a ni a, Champhai DC-in thupek tihchhuah tuk, Zirtawpni (ni 15.10.2021) khan kuhva phur lirthei tam tak chu Champhai District lamah tlan tawh lovin Serchhip District paltlangin E.Lungdar kawngah an rawn tlan nasa hle a, kuhva phur lirthei tam tak chu Keiṭumah chhuakin, Then-zawl lam kawng aṭangin Vairengte an pan thla a, lirthei ṭhenkhat chu Hnah-thial lama chhuak pawh an awm niin sawi a ni.

Heng kuhva phur lirthei liante hian vawi khatah Quintal 150-180-a ritte an phurh ṭhin a, Zirtawpni khan kuhva phur lirthei 70-80 velin Tuichang lei an kân niin thudawn a ni a, lei kân dawn hian Quintal 100 aia rit tan lei zawh phal a nih loh avangin quintal 100 aia a rihna zawng chu lirthei tê zawk, Pick-up leh LPK truck-ahte hlang thlain, leiah hian thiarkaipui an ni ṭhin a, heng lirthei tê zawk hmanga leia thiar kainaah hian, a hlanthlak leh hlan kai lehna senso nen, vawi khat thiarkaipuinaah hian Rs.3,000/- velte an chawi ṭhin niin thudawn a ni a, Tuichang lei thleng tawh, Custom Check Gate paltlang ngam lova, Hnahthial lama chhuak tura tlan lêt lehte pawh an awm niin thudawnna chuan a sawi bawk.

Heng lirthei liante hian an phurh rih em avangin an tlânna lamah hian kawng an rap chhe nasa hle tih an tlan tlangna khuate chuan an sawi a, hmun ṭhenkhat lai phei chu lirthei dangte tana chetsual hlauhawm khawpin kawng a chhiat phah tih an sawi bawk a, kuhva phur lirthei zingah chesual pawh 2/1 an awm tih an sawi bawk.

Hetihlai hian Champhai DC-in thupek a chhuah tuk, October ni 15 bak kha chu kuhva phur lirthei liante hian Tuichang lei an thlen belh tawh lo niin thudawnna chuan a sawi a, E.Lungdar aṭanga thudawna chuan kuhva phur lirtheite hian an khua hi a khat tawk chuan an paltlang fo tih a sawi a, a changin an reh leh vang vang niin a sawi bawk.

Myanmar aṭanga Kuhva tawlha sumdawnna hi khawchhak tlangdung, Myanmar ramri hnaiha awm khuaten an chhawr nasa hle a, an khua aṭanga |iau lui panna kawng hran an nei ṭheuh a, heng kawng aṭang hian lirthei tê, pick-up, 407 truck leh LPK truck hmangte-in kuhva rah hi an thiar chhuak a, lirthei lian zawk kal theihna kawngpui aṭangin lirthei lian zawkten Vairengte lamah an phurthla leh ṭhin niin thudawnna chuan a sawi a, heng khaw hrang hrangte hian |iau lui aṭanga kuhva rah an phurh chhuahnaah hian khaw dang lirtheite hman ve an phal ngai lo niin a sawi bawk.