CYMA-in raltlan tanpuina sem dan tur ruahman

Central YMA hnuaia Myanmar Refugee Relief Committee ṭhukhawm chuan raltlante puala ṭanpuina an dawn khawm semchhuah dan tur an ruahman a, ṭanpuina hi Sub-Hqrs./Group/Branch YMA-te bakah pawl leh midang aṭangin Rs.26,50,198/- dawn a ni a, ṭanpuina pekchhuah dan tura ruahmanna an siam dan chu Sub-Hqrs. YMA, Champhai leh Hnahthial hnenah cheng nuai 6 ve ve leh thawmhnaw, Chhimtui-pui Group YMA, Central YLA, Lawngtlai leh Sihhmui & Sihphir Neihbawi-ah cheng nuai 1 ṭheuh sem turin ruahmanna an siam a ni.