Serchhip District-ah vawk leh vawksa atanga thil siam lakluh khap

Tunlai hian Serchhip District chhunga khaw hrang hrangah vawk natna hri African Swine Fever (ASF) nia rinhlelh a len mek avangin leh, he hri hi a punlun zel loh nan Kumar Abhishek, District Magistrate, Serchhip District chuan Section 144 of Cr.PC 1973-in thuneihna a pek angin Serchhip District-a vawk leh vawksa aṭanga thil siam lakluh khapna thupek a tichhuak.

District Magistrate thupek tihchhuaha tarlan dan chuan.

Mi tumahin ram dang (foreign countries) leh State thenawm atangin vawk, vawksa leh vawksa atanga thil siam reng reng an la lut tur a ni lo. Mizoram chhung District dang atanga vawk lakluh leh thawn chhuah khaptlat a ni. Serchhip District chhunga khawdang atanga Vawk la lut tur ten Village Council Hriatpuina lehkha leh Veterinary Health Certificate an mahni bialtu Veterinary Technical Staff hnen atangin an nei ngei tur a ni. Vawk talhtuten vawk hrisel tha chauh an talh thin tur a ni. Vawk neituten vawk damlo an hralh tur a ni lo.

He thupek hian thu leh awm hma chu Order chhuah a nih (20th October, 2021) atanga thla 2 (two months) chhung a huam ang.

He thupek zawm lo chu Section 188 IPC dan hmangin hrem theih an ni ang.