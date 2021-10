District Sports Committee kaldan pangngaia la kal duh

Nimin chawhnu khan District hrang hrang Sports Committee aiawhte chu Aizawl Press Club-ah ṭhukhawmin Mizoram sawrkarin District Sports Committee kalphung thar tur a ruahmanah Chairman atan DC leh Secretary atan DSYO-te dah a tum nia an hriat thu an sawi a, kalphung thar tura sawrkar ruahmanna chu tunhma lama District Sports Committee kalpui tawh dan, Sports hmasawnna atana a ṭhatloh avanga DSC guidelines pawh tihdanglam tawh ang a nih thu an sawi a, chuvangin tuna kaldan pangngai, Sports Association hrang hrang aiawh kalkhawmte aṭanga Office Bearer tur mi 6 thlanchhuah ṭhin anga kalpui leh turin Mizo-ram sawrkar an ngen a ni.