Govt. Serchhip College-ah Students’ Day hmang

Nimin khan Govt. Serchhip College, NSS Unit, Legal Literacy Club leh Serchhip District Legal Services Authority-te huaihawtin Students’ Day hman a ni.

Govt. Serchhip College Smart Class Room-ah he hun hi hman niin, H.Lal-chhanhima NSS Programme Officer-in a kaihruai a, Principal PC Lalremsiama’n thusawiin Students’ Day hi kumtin October ni 15-ah neih ṭhin a nih thu te, India President APJ Abdul Kalam birthday taka he hun hman ṭhin a nih thute a sawi a ni.

He huna Resource Person Ngursangzuali Sailo, CJM Serchhip chuan Dan leh Hrai hrang hrang zirlaite hriat awmte sawiin, Lok Adalat ṭhatna leh hman ṭangkai hlutziate a sawi a, K Lalrinchhana, in-charge, Legal Literacy Club, Govt Serchhip College-in kharna hun a hmang a ni.