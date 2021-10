DUDO hovin Waste to Art Exhibition hmang

India ramin zalenna a hmuh kum 75-na lawmna kal zel, Azaadi Ka Amrit Mahotsav Plan-a faina beihpuithlak neih mekah nimin khan UD&PA Dept. buatsaihin Serchhip Auditorium-ah bawlhhlawh aṭanga thil ṭangkai siamchhuahte phochhuahna, Waste to Art Exhibition neih a ni.

He exhibition-ah hian R. Lalbiakhluni, Hmar Veng chu pakhatna niin, R.Vanlalfela, New Serchhip chu pahnihna a ni a, Lallianchhungi, Bukpui chu pathumna a ni bawk. Azadi Ka Amrit Mahotsa kalpui mek hi tukin dar 7:45-ah hian DC Conference-ah khârna hun hman a ni dawn a, hetah hian lawmman latute hnenah hian lawmman sem a ni dawn a, he hunah hian Mizoram Cleanliness Week, 2021 chu District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan a hawng nghal dawn bawk a ni.