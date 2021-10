Dulte leh Kawlkulh laka PIL thehluh tumin inbuatsaih

National Highway-6 hnathawh mekah harsatna a awm zel a nih chuan Law Court-a PIL file leh Non-Cooperation Movement thlenga kalpui turin Champhai District All NGO an inbuatsaih.

Champhai District All NGO te an ṭhukhawm a, NH-6 kawng sial chungchanga Kawlkulh leh Dulte khuain harsatna an siam chungchanga hmalak dan tur an ngaihtuah a. Seling – Champhai, NH-6 chu ram leh ram insumdawn tawnna kawng (International Corridor) tura ruahman a nih avangin khawi khua feh kawng emaw anga lo pawhpen hi thil remchang a ni lo, an ti a. Kawngpui sial dan tura mithiamten an lo ruahman ang ngeia sial tlang a nih theih nan a ṭul dan ang anga hmalak nise, hun tiam chhung ngeia laih zawh an duh thu an tarlang bawk.

Kawngpui sial hna thawktute chungah mi ṭhenkhatin harsatna an lo siam chu pawi an tiin May 17, 2021-a Khawzawl Police Station-a FIR an thehluh tawh zulzuia action plan duan ṭha an tih thu an tarlang a. Kawngpui sial hnathawktute lakah Dulte khuaa miten harsatna an siam zui zel a nih chuan compensation an lak tawh zawng zawng hnuklet vek tura hmalak ni se, mithiamten an ruahman anga company hnathawktuten harsatna an tawh zui zel chuan Law Court-ah PIL thehlut tura inruahman ni se, hmalakna ten awmzia a neih loh chuan Champhai District mipuiten Non-Co-operation Movement kalpui ni se tihte an rel a ni.