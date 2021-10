Khualzin hipna tur hmalakna atan cheng nuai 4953.10 dawn a ni tawh

Khualzinte hipna lama Mizoramin hma a sawnna tur project ‘Development of Eco-Adventure Circuit’ Azawl – Mamit atan cheng nuai 4953.10 hmuh a ni tawh a. Hetihlai hian Ropeway leh Skywalk siamna hmun tur tihfel a la awm lo.

RTI Act hmanga zawhna Tourism department-in a chhan danin, sawrkar laipui a Ministry of Tourism atangin kum 2016-17 khan cheng nuai 1981.00 hmuh a ni a, kum 2017-18 ah cheng nuai 1981.00 leh 2018-19 ah cheng nuai 489.94, a vaiin cheng nuai 4943.10 hmuh tawh a ni.

He project hnuaiah hian Rawpuichhip, Tuirial Airfield, Khawhpawp, Hmuifang, Berawtlang, Sakawrhmuituai tlang, Muthi, Durtlang, Chal-tlang leh Aizawl City te telh an ni a, he hna thawk tur hian Joint Venture NEIP and Ropeways & Resorts Pvt. Ltd, Dwarka, New Delhi leh Lushai Engineers, Ramhlun Venglai, Aizawl te thlan an ni.

He project hnuai a Sakawrhmuituai tlang cheibawlna tur chu tun thlengin za a 5 thawh tawh a ni a, Skywalk metre 30 a thui siam tura ruahman niin (Ropeway siam tum a ni lo), hmalakna hi pandemic vang leh lockdown in hna a ti khaihlak rih a, mi thiam bik ngai thil a nih avangin hnathawh chhunzawm theih a ni rih lo. Skywalk bakah viewing gallery, visitors’ centre, watch tower, cafeteria etc. dah tel tum a ni.

Development of Eco-Adventure Circuit, Aizawl – Sakawrhmui-tuai tlang project hi kum 2018, April 3 a congress sawrkar a Tourism minister John Rotluanglianan hmalak tan mai theih tura lungphum a lo phum tawh a ni a, Sihphir leh Lungdai VC te nen pawh a thawhhona thuthlung lo ziahfel tawhna a ni

RTI chhanna a tarlan a nih danin, Sakawrhmuituai tlang ni lo, hmundangah Ropeway siam tura hmalak mek a ni a, a hmun turte en fel a, buaipui mek niin, Skywalk pawh khualzinte hip nan Tourism department chuan siam a rilruk mek a, a hmun tur erawh tih fel a la ni lo.

-Zalen