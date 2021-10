Football thuthang (1.10.2021)

@ Arsenal chuan Morocco striker kum 25 mi, Youssef En-Nesyri lakluhna atan France forward Alexandre Lacazette, 30, chu Sevilla lama kal turin an thlem. (La Razon)

@ Tottenham chuan West Brom leh England goalkeeper Sam Johnstone, 28, chu an ngaihven. (Football Insider)

@ Spurs hian January transfer window-ah England midfielder Harry Winks, 25, chu chhuahtir turin an inpeih tawh. (Caughtoffside)

@ Barcelona leh Netherlands midfielder Frenkie de Jong, 24, chuan an manager Ronald Koeman chu an ban loh a ring a, Spanish club-in harsatna a tawh a sutkian theih a beisei a ni. (Goal)

@ Chelsea chuan Villareal defender Pau Torres, 24, chu lakluh an tum a, Manchester United pawhin Spaniard hi an ngaihven a ni. (90min)

@ England midfielder Declan Rice chuan West Ham-ah a hlim tih sawiin, club-a hlawhtlinna chan theih chu a tum a nih thu a sawi. Kum 22 mi hi Chelsea leh Manchester United nen sawi zawm an ni. (Sky Sports)

@ Inter Milan chuan Arsenal leh Germany goalkeeper Bernd Leno, 29, chu an ngaihven lova. Serie A club hian Cameroon international Andre Onana of Ajax chu an duh zawk a ni. (Fabrizio Romano)

@ Leno chuan tun hnaia Gunners starting line-up-a a tel loh chhanah chuan a khelh dan ni lovin Janjuary thlaa chhuah dan a zawn vang a nih a ring. (Bild)

@ France centre-back kum 22 mi, Jules Kounde chuan Chelsea-in kumin nipuia an lak theih loh hnuah Sevilla tana insawrbing chu a tum a nih thu a sawi. (Star)

@ Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer chuan English attacking midfielder Jesse Lindgard, 28, chu club-ah a hlim lo tih sawiin, a chhan chu a inkhelh tlem vang a ni a ti. (Metro)

@ Manchester City chuan Bayer Leverkusen German midfielder kum 18 mi, Florian Wirtz chu an ngaihven. (Bild)