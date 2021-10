Philippines president nih tum Pacquiao-a’n boxing a chawlhsan

Boxing legend Manny Pacquiao chuan infiamna aṭanga a chawlh thu puangin, politics lama insawrbing chhoh a tum tih a sawi.

Division hrang hranga world champion lo ni tawh, Pacquiao hi an ram, Philippines-ah senator a ni a, nakum, 2022-a an ram president thlanna neih turah chuh a tum thu a puang a ni.

Kum 42 mi hian a fight hnuhnung berah thla hmasa khan Las Vegas-ah Cuban boxer Yordenis Uga lakah a tlawm a, Pacqauiao chuan, “Dar hnuhnung ber a rik ka hriat khan, Boxing chu a tawp ta a ni,” tiin a sawi.

Pacquiao chuan boxing chawlhsan tura thutlukna a siam chu a nuna thutlukna siam harsa ber a ni tih a sawi a, boxing chuan retheihna khur ata chhuak tura chance a pek thu sawiin, a fans, a ṭhiante leh boxing a khelh chhunga amah thlawptute hnenah sawiin, hunrei tak trainer-a a hman Freddie Roach chungah lawmthu a sawi bawk a ni.

Pacquiao hian July 2019 khan kum 40 mi niin, Keith Thurman chu WBA (Super) welterweight title inchuhnaah a hneh a, welterweight world champion upa ber niin record a siam a, mahse a inhnek chhunzawm loh avangin kum 2021 January thla khan a title hi hlihsak a ni .

Pacquiao hi professional boxer ropui berte zinga chhiar tel a ni tawh dawn a, weight division pariat-ah title chi hrang hrang 12 ngawt a la hman a, professional boxing a khelh chhungin bout 62-ah hnehna changin, chak loh ṭum vawi 8 a nei a, vawi hnih in-draw a nei bawk.

Kum 2010 khan politics-ah zuanglutin, tun thla tir khan sawrkarna siam mek party, PDP-Laban chuan nakuma president inthlanna neih turah candidate atan an nominate angin chuh a tum thu a sawi tawh a ni.