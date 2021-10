Football thuthang (11.10.2021)

@ Newcastle United chuan player langsar lakluh tuma an melh zingah Napoli leh Senegal centre-back Kalidou Koulibaly, 30, chu lak tumin ruahmanna an nei. (Football Insider)

@ Burnley defender James Tarkowski, 28, chu Newcatle-in neitu thar a neih hnua player an lakluh hmasak ber a nih hmel a, hetihrual hian Magpies hian a England player-pui, nakum nipuia Manchester United-a a contract hmang zo tur, attacking midfielder kum 28 mi, Jesse Lingard pawh an dawr tawh a ni. (Sunday Telegraph)

@ Newcastle hian Paris St-Germain leh Argentina striker Mauro Icardi lakluh dan pawh an ngaihven a, Tottenham leh Juventus-te pawhi kum 28 mi lakluh dan hi an zawng ve bawk a ni. (Calciomercato)

@ Newcastle United neitu tharte hian tunkar chhoah hian Magpies manager Steve Bruce chu bân an tum a ni. (Sunday Mirror)

@ PSG sporting director Leonardo chuan France star Kylian Mbappe, 22, chu an club-ah a la awm zui zel dawn tih a la chian reng thu sawiin, Real Madrid chu amah lakluh tuma an beih dan avangin hrem an ni ang, a ti. (Main on Sunday)

@ Newcastle neitu hlui, Mike Ashley chuan administration-a awm mek, Championship club Derby County lei dan tur a ngaihven. (Sunday Mirror)

@ Liverpool chuan France forward kum 24 mi, Ousmane Dembele chu nakum nipuia Barcelona-a a contract a hman zawh hunah free transfer-a lakluh tumin ruahmanna an siam mek. (Teamtalk)

@ Leeds United chuan England midfielder kum 25 mi, Kalvin Phillips chu kumin kumtawp hmaa a contract pawhsei pui theih ngei an inring hle a, indawrna thui tak an kalpui tawh a ni. (Football Insider)

@ Inter Milan chuan Arsenal leh France striker, Alexandre Lacazette, 30, lak dan an zawng a, a nih loh pawhin Real Madrid forward Luka Jovic, 23, pawh January thlaah an thlang zawk mai thei bawk. (Football Italia)