Football thuthang (13.10.2021)

@ Chelsea chuan Belgium playmaker kum 30 mi, Eden Hazard laklet leh tumin Real Madrid chu an dawr tawh a, mahse Spanish club hian Hazard thlahna atan hian England right-back Reece James, 21, chu Chelsea aṭanga lak an duh ve thung a ni. (El Nacional)

@ Liverpool chuan Barcelona-a Ousmane Dembele dinhmun chu an thlithlai hnai zel a, France winger kum 24 mi hi a khup hliam vangin Euro 2020 hnu khan a la inkhel leh lova, tun season tawp hian a contract a zo dawn a ni. (Mundo Deportivo)

@ Newcastle neitu tharte chuan an manager Steve Bruce thlak tur atan duh pahnih an nei a, Borussia Dortmund boss hlui Lucien Favre, 60, leh Chelsea manager hlui, Frank Lampard, 43,-te an ni. (Telegraph)

@ Tun season tawp ruala Arsenal-a contract neih lai hmang zo tur, France forward Alexandre Lacazette, 30, chuan Gunners nen contract thar ziak tumna an nei lo tih a sawi. (Football.London)

@ Wales midfielder Aaron Ramsey, 30, chuan season khat leh a chanve contract a la neih chhungin Juventus-ah hlawhtling taka a chet theih a la inbeisei. (Times)

@ Netherlands midfielder Georginio Wijnaldum, 30, chuan Liverpool aṭanga Paris St-Germain-a a luh aṭanga thla 4 hnu lekah PSG-ah a hlim lo takzet tih a sawi. (Independent)

@ Nakum nipuia Manchester United-a contract hmang zo tur England attacking midfielder Jesse Lindgard, 28, chuan contract thar a ziak lo a nih chuan January thlaah United chuan £15m-a hralh an tum dawn. (Sun)

@ Juventus chuan Manchester United midfielder Donny van de Beek, 24, chu January thlaa lakluh tumin Netherlands midfielder agent an dawr tawh. (La Stampa)

@ February thlaa Liverpool a zawm hnua Sheffield United lama season tluana loan-a khel tura an chhuahtir, English centre-back Ben Davies, 26, chuan Anfield-ah hmalam hun a la neih ngei a la beisei. (Liverpool Echo)