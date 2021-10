Tuirial bial Bye Election neih tura inbuatsaihnate DC-in thuthar lakhawmtute a hrilh

Kolasib District Election Officer Dr.H.Lalthlangliana chuan Tuirial Assembly bial Bye Election nei tura inbuatsaihna kalpui dan chungchangah nimin khan thuthar lakhawmtute a kâwm a, inthlanna felfai buatsaih a nih rualin hrileng laka vote thlâktute leh official-te an himna turin ruahmanna siam zel a ni a ti.

Dr.H.Lalthlangliana chuan Tuirial Bye-Election neih tur ah mi 4-in inthlanna chuh tura hming an pek thu leh a ṭul ang angte endik a nih tawh thu sawiin, vawiin chawhnu dar 3 thleng inhnuhdawhna hun hawn a ti a, Kolasib district-a Covid-19 hri inkai chhawn dan pawh a tlakhniam mek thu tarlangin Political party hrang hrangte pawhin hri len lai a nih angin vote an zawnnahte pawh SOP dinglai zawm chunga fimkhur tak an campaign a pawimawh thu a sawi bawk a ni.

Public meeting-a mi awm thei zat ngaih pawimawh te, House to house campaign chungchanga zawm turte leh Social distancing ngai pawimawh turin Political party tinte a ngen a, Public Meeting buatsaih a nih chuan Mizoram People’s Forum-te hriattir zel tur a nih thu a sawi bawk a ni.

Vote thlak tawp hun atanga chhiar let a darkar 48 thleng campaign hun hawn ni ṭhin chu darkar 72 a pawh sei a nih tak avangin Political party tinte tan campaign hun a tawi phah a ti a, Public meeting hun chhung hi zan dar 6 leh zing dar 9 inkarah kal-pui loh tur a nih thu a sawi bawk a ni.

Dr.H.Lalthlangliana chuan inthlan niah a pangngaia vote thlak hun chu tlai dar 5 thleng a ruahman a nih thu leh dar 5:00 PM – 6:00 PM inkar chu Sabbath serhte leh hri kai vote thlak duhte tan a ruahman a nih thu a sawi a, Polling Station tinah Covid-19 Nodal Officer dah vek a nih tur thu a sawi bawk a ni.

DEO hian thutharlakhawmtute a kawm zawh hian General Observer Mohammed Ali Shihab, hovin Counting Hall leh Strong Room inbuatsaih dan a hmunah an endik nghal bawk a ni.