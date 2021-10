Football thuthang (14.10.2021)

@ Erling Braut Haaland agent Mino Raiola chuan nakum nipuia Borussia Dortmund leh Norway striker kum 21 mi hian a awmna a sawn theih dan tur chungchangah January thla khian Manchester City nen inbiakna an neih a beisei. (Times)@ England forward Raheem Sterling, 26, chuan Manchester City nen contract chungchanga inbiakna an chhunzawm leh hma-in manager Pep Guardiola ruahmannaah dinhmun pawimawh a la chelh dawn tih hriat phawt a duh. (Sun)

@ Liverpool chuan England midfielder Alex Oxlade Chamberlain, 28, chu hralh an rilruk a, mahse a man âwm tawk a nih chauhin hralh an tum a, a club hlui Arsenal chuan an ngaihven a ni. (Mirror)

@ Liverpool hian Barcelona French forward Ousmane Dembele, 24, pawh nakum nipuia free transfer-a lakluh tumin an dawr ṭan tawh. (Mail)

@ England midfielder Phil Foden, 21, chuan Manchester City-ah contract thar a ziak dawn hnai tawh a, a contract neih lai hi kum 2024 thleng daih a ni. (The Athletic)

@ Nakum nipuia Manchester United-a contract hmang zo tur France midfielder kum 28 mi, Paul Pogba chu Real Madrid-in an thlithlai mek. (AS)

@ Monaco leh France midfielder Aurelien Tchouameni, 21, lakluh tuma Chelsea leh Juventus intlansiaknaah Manchester United pawh an zuang lut ve leh. (Express)

@ Juventus player pahnih, Italy winger Federico Chiesa, 23, leh Netherlands centre-back Matthijs de Ligt, 22, te chu Newcastle-in lakluh an tum zingah an tel. (Tuttosport)

@ Barcelona defender Clement Lenglet, 26 chu Newcastle-in neitu thar an neih hnua an player lakluh hmasak ber a ni mai thei. (Sport.es)

@ Real Madrid chuan Tottenham Spanish full-back Sergio Reguilon, 24, chu season thar ṭan hma-in Bernabeu-a lakkir leh dan an zawng. (Defensa Central)