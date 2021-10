Football thuthang (15.10.2021)

@ Newcastle neitu tharte chuan chuan Jurgen Klopp leh Thomas Tuchel-te England lama an hlawhtlinna hmuin Germany lam hawi an tum a, Chelsea German striker Timo Werner, 25, chu lakluh an tum ber a ni dawn a, ani rual hian Bayern Munich leh Germany centre-back Niklas Sule, 26, leh Barcelona Brazilian midfielder hlawhtling lo Philippe Coutinho, 29, te pawh an melh bawk. (Bild)

@ Magpies hian Leicester City French centre-back kum 20 mi, Wesley Fofana pawh January thlaa lakluh tumin a aiawh an dawr tawh. (RMC Sport)

@ Barcelona chuan January thlaah Coutinho chhuahtir dan an zawng a, Liverpool chuan kum 29 mi lakir tur hian an inhawng a ni. (El Chiringuito TV)

@ Juventus midfielder Adrien Rabiot pawh Newcastle nen hian sawi zawm an ni a, Serie-A club pawh hian kum 26 mi hi Monaco midfielder Aurelien Tchouameni emaw, Manchester United midfielder Donny van de Beek, 24, lakluhna atana January thlaah sum tuak nan hralh an rilruk a ni. (Calciomercato)

@ Paris St-Germain boss Mauricio Pochettino chuan France striker Kylian Mbappe chelh theihna tur a nih chuan eng pawh an ti dawn tih a sawi. (Marca)

@ Newcastle neitu tharte chuan an boss Steve Bruce bân tura thutlukna an siam a nih chuan Leicester City manager Brendan Rodgers chu lakluh an tum hmasak a ni dawn. (Sky Italia)

@ Real Madrid chuan Chelsea defender Antonio Rudiger, 28, lakluh dan an ngaihven a, Germany international contract neih lai hi season tawp rual hian a zo dawn a ni. (Marca)

@ Barcelona chuan Spain midfielder Pedri chu contract thar chungchangah indawrna thui tak an neih pui tawh a, kum 18 mi hian kum 2026 thleng contract ziak a remti tawh a, a release clause pawh 600m euro aia tam a ni dawn a ni. (Goal)