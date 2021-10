District pathuma LR&S tihchangtlun dan tur sawiho

Nimin khan Land Revenue and Settlement (LR&S) Minister Lalruatkima chuan District thar pathum – Khawzawl, Hnahthial leh Saitual DC te leh Settlement Officer-te ko khawmin LR&S Directorate, Aizawlah an District ṭheuha Revenue Office tihchangtlun dan tur a sawipui.

Nimin ṭhutkhawmah hian District thar 3-ah Assistant Survey Director (ADS) an la neih loh avang leh dah mai tur an awm loh avangin ruahmanna siam nise, an ti a. Saitual chu Aizawl ADS in a vil anga, Khawzawl chu Champhai ADS-in, Hnahthial chu Lunglei ADS-in vil se an ti a, clerical staff indaihlohna chungchangah pawh staff mamawh zualpui 2/1 DC ruahmannaa dah lailawk turin ngen an ni. Meeting ah hian District pathum DC leh an aiawhte bakah LR&S Secretary R.Zarzosanga leh Department mi pawimawh dangte an tel a ni.