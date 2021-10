Football thuthang (18.10.2021)

@ Real Madrid chuan an midfielder Eden Hazard, 30, leh sum hmangin Liverpool Egypt forward Mohamed Salah, 29, chu lei dil an tum. (Ekrem Konur)

@ Salah agent hian hmaichhana contract thar chungchanga indawr turin Liverpool-ah a thlawk lût. (Sunday Mirror)

@ Newcastle United chu Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland lakluh duh zingah an tel ve leh a, Norway international kum 21 mi hi Real Madrid, Manchester City leh Paris St-Germain-te pawhin an duh a ni. (AS)

@ Newcastle chuan neitu thar an neih hnua transfer window hmasa berah budget-ah £50m chiah dah turin ruahmanna an siam. (Sunday Telegraph)

@ Barcelona chuan January thlaah Manchester City leh England forward Raheem Sterling lakluh tumin ruahmanna an siam. (Mundo Deportivo)

@ Barca hian Manchester United leh Serbia midfielder Namanja Matic, 33, pawh lakuh an duh. (Sun on Sunday)

@ Manchester United chuan Premier League title chuhtu zinga hunrei zawk an tel ve theiha a nih ringin transfer window lo awm leh turah £70m dah tumin ruahmanna an siam. (Star Sunday)

@ Chelsea leh Germany defender Antonio Rudiger, 28, chuan Stamford Bridge-a contract thar ziak tur chuan chawlhkar khatah £400,00 hlawh a duh. (Mail on Sunday)

@ Barcelona defender hlui Dani Alves chu tam vak lo hlawh turin a club hlui chuan an sawm a. Brazilian international kum 38 mi hi September thlaa Sao Paolo-a a contract a tawp hnuah club nei lovin a la awm a ni. (AS)

@ Arsenal midfielder hlui Jack Wilshere, 29, chuan England defender Declan Rice, 22, chu thurâwn pe-in, Manchester United leh Chelsea sawmna-te chu hnâwl a, West Ham-a la châm zui turin thu a rawn. (Sunday Mirror)