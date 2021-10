Football thuthang (19.10.2021)

@ Manchester United leh France midfielder chu nakum nipuia a contract a hman zawh hunah pawh Barcelona chuan an lakluh theih rin a ni lova, a chhan chu kum 28 hlawh tur hi an pek theih loh hmel a ni. (AS)

@ Chelsea leh England midfielder Ross Barley, 27, chuan January transfer window-a amah lak tuma ruahmanna siam Burnley lam a ngaihven. (Sun)

@ Paris St-Germain chuan Bayern Munich leh Poland striker Robert Lewandowski, 33, emaw, Borussia Dortmund leh Norway forward Erling Braut Haaland, 21, emaw chu France attacker Kylian Mbappe thlaktu turin kum 2022 chhunga lakluh an tum dwn a. Kum 22 mi Mbappe hian Real Madrid a zawm rin a ni. (Le 10 Sport)

@ Spain forward Ansu Fati-a’n Barcelona-a a ontract pawtsei tura indawrna chu chawlhsan rih a ni a, kum 18 mi agent Jorge Mendes chuan contract hi kum 2 daih tura a duh bakah a release clause-a euro 1bn (拢844m) dah an tumna chu a pawmpui thei lo a ni. (El Nacional)

@ Liverpool sporting director Michael Edward chu Real Madridchuan transfer bazar-a an ṭangkaipui beiseiin lak an tum. (Sun)

@ Tottenham Horspur leh Newcastle United-te chuan Fiorentina leh Serbia striker Dusan Vlahovic chu lakluh an tum ve ve. (Sun)

@ Aston Villa chuan Bologna left-back Aaron Hickey chu an thlithlai mek a, mahse Scottish defender kum 19 mi hian Italy chhuahsan a hmanhmawh tehchiam lo a ni. (sun)

@ Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer chuan a naute chu tun season Premier League game 5 khelhah game 4-ah chauh hnehna la chanpui mahse Norwgian manager hi bân a ni mai dawn lo. (The Athletic)