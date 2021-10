Football thuthang (20.10.2021)

@ Manchester City chuan Barcelona-in lei an duh, England forward kum 26 mi, Raheem Sterling man atan 80m euros an duh. (Marca)

@ Liverpool leh Egypt forward Mohamed Salah, 29, chuan Anfield-a contract a pawtsei dawn a nih chuan chawlhkar khatah £400,000 vel hlawh a duh. (Telegraph)

@ Lazio chuan Liverpool hnenah Serbia midfielder Sergej Milinkovic-Savic, 26, an lei duh a nih chuan £67m aṭanga dil ṭan turin an hrilh. (Calciomercato)

@ Belgium manager Roberto Martinez, Rangers boss Steven Gerrard leh Villareal head coach Unai Emery-te chu Newcastle United manager Steve Bruce thlak tura sawi rik nasat zualte an ni. (Times)

@ Paris St-Germain chuan kumin nipuia Manchester City aṭanga Barcelona zawmtu Argentina forward kum 33 mi, Sergio Aguero thlengna atan a hnampui, striker Mauro Icardi, 28, chu hman an rilruk. (El Nacional)

@ Leeds United leh Newcastle-te chuan Chelsea midfielder kum 27 mi, Ross Barkley chu an ngaihven ve ve a, Burnley pawhin an duh a ni. (90 Min)

@ Manchester United chuan Manchester City tlan khalha Real Sociedad leh Sweden forward Alexander Isak, 22, chu lakluh an tum. (Fichajes)

@ Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer chu kumin nipuia club-in midfielder an lakluh loh avangin a lawm lo hle. (Manchester Evening News)

@ Leicester City ṭanga an chak loh hnuah Manchester United dressing room boruak chu a zangkhai tehchiam lo a, Solskjaer pawlte hian an league game hnuhnung 3-ah hnehna an chang tawh lo a ni. (Times)

@ Real Madrid-in lakluh an tum, France striker Kylian Mbappe, 22, chuan PSG nuam a la ti tawk tih a sawi. (Marca)

@ Everton chuan League one club Morecambe left-back Connor Pye, 17, an thlithlai mek. (Football Insider)