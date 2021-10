Lengpuia thlawhna service thar tur vai liamna hun Union Minister hovin hmang

Nimin aṭang khan Aizawl, Shillong, Guwahati leh Kolkata thlunzawmtu Alliance Air chu a service ṭan a, Delhi aṭangin Union Minister of Civil Aviation Jyotiraditya M.Scindia leh Union Minister for State for Road Transport & Highways and Civil Aviation Gen. Dr. V.K. Singh, leh Mizoram CM Office aṭangin Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana leh Minister of Sports & Youth Services Robert Romawia Royte-te chuan virtual-in an vailiam.

Khuallian, Jyotiraditya M.Scindia chuan sawrkar laipuiin India hmarchhak state-te a ngaihsak thu leh, tuna flight connection thar siam hian chu chu a entir thu a sawi a. Mizoram chu India leh Asia chhim chhak ramte thlunzawmtu state pawimawh tak a nih thu a sawi a. Anthurium pangpar nasa taka thar chhuakin, state dang mai bakah ram pawnah thleng a thawn chhuah leh, pangpar bakah thei thlai leh thildang hrang hrang nasa taka tharchhuak a thawnchhuak (export) tura potential Mizoramin a neih thu a sawi a. Hemi a nih avang hian Lengpui airport chu passenger mai bakah cargo phur thlawhna ṭum hmun tichangtlung tura Ministry-in a identify zingah a tel thu Aviation Minister chuan a sawi a ni.

Khualzahawm Union Minister of State General Dr. VK Singh chuan Alliance Air kaltlanga Mizoram tana air transport changtlung belh zel a ni chu a lawmpui thu a sawi a, State leh airlines te inkarah inhawng takin leh inpawh taka thawhhona tha awm zui zel se tiin, harsatna a awm palh pawhin rang taka chinfel a nih theih nan thawhhona tha nei turin a duhsak thu a sawi a. Air connectivity tha zawk siam belh turin Alliance Air mai bakah airlines dang pawh Lengpui airport thlunzawm turin hma lak zel tum a nih thu a sawi.

Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan Regional Connectivity Scheme (RCS) kaltlanga sawrkar laipuiin Mizoramah flight connection thar a siam chu lawmthu a hrilh a. Kawngpui a ni emaw, thlawhna leh rel a ni emaw, inkalpawhna tha leh ram hmasawnna hi a kal kawp tlat a ni, a ti. India ramah thlawhna service bultan a nih atanga la awm ngailo, Mizoram leh Meghalaya inkar direct flight siam a ni ta chu lawmawm a tih thu Dr. R. Lalthangliana chuan sawiin, state pahnih tan thil lawmawm tak a nih thu a sawi.

SYS Minister Robert Romawia Royte pawhin thu sawiin, vawiina Alliance Air in Lengpui Airport a rawn thleng chu sawrkar laipuiin regional air connectivity tihhmasawn tura a hma-lakna pakhat a tihhlawhtlin-na chhinchhiah tlak tak a ni, a ti a. Aizawl leh Shillong inkar direct flight a awm ta chu chanchin lawmawm tak a nih thu sawiin, state pahnih mai bakah Guwahati leh Kolkata nen thlunzawm a, khawpui pali chatlak lo a thlawhna service awm ta chuan hmasawnna nasa tak a thlen ngei a beisei thu a sawi a ni.

Alliance Air thlawhna hi ATR72 a ni a. Kolkata leh Aizawl inkar thlawkin, a kar lakah Guwahati leh Shillong a tlawh a, Thawhṭanni, Thawhlehni, Ningani leh Inrinniahte a thlawk dawn a, Alliance Air hi Air India Limited subsidiary company a ni a, India ram chhungah a service a ni.