Football thuthang (5.10.2021)

@ Tottenham Hotspur a chhuahsan hnua free agent ni mek, Ivorian defender Serge Aurier, 28, chuan Spanish club Villareal zawm a tum. (L’Equipe)

@ Manchester United executive vice-chairman, Ed Woodward chuan an game hnuhnung pali-ah vawi khat chiah hnehna chang mahse Old Trafford club chu an manager Ole Gunnar Solskjaer lakah rinna an la nghat tih a sawi. (Mirror)

@ Manchester City chuan Barcelona first team-a awm ve der der, Spanish midfielder kum 19 mi, Nico Gonzalez chu an thlithlai mek. (Fichajes)

@ Hetihrual hian full-back Sergi Roberto pawh Barcelona player zinga Manchester City-in an melh zingah a tel a, kum 29 mi hian nakum nipuiah Nou Camp-a a contract hi a hmang zo dawn a ni. (Calciomercato)

@ Borussia Monchengladbach rawlthar German defender Luca Netz chuan kum thum liamta khan Manchester City-a insawn theihna a neih chu a hnar tawh tih a sawi a, kum 18 mi hian a hnar leh tho tur a sawi bawk. (Sun)

@ Arsenal leh Manchester United forward hlui Alexis Sanchez chuan social media-a a inkhelh tlem vanga a lungawi lohna a post a, a hnuah a delete zui lehnghal a, hei vang hian kum 32 mi hi Inter Milan-a a hmalam hun tur a chiang lo mai thei. (Mirror)

@ Atletico Madrid chu Chelsea aṭanga German forward Timo Werner, 25, lakluh tum intlansiaknaah an tel ve leh. (Transfer Market Web)

@ Manchester City midfielder hlui Yaya Toure, 38, chuan a club hlui, Barcelona-in harsatna an tawh mek chungchangah puih a inhuam thu a sawi a, hetihlai hian Ivorian hian coach angin nge player anga pui a inhuam thu a sawi chiang lo thung. (Sun)

@ Bayern Munich Dutch forward Joshua Zirkzee, 20, chuan kum 2017-a Everton-a kir leh theihna chance a neih chu a hnawl tih a sawi. (Het Nieuwsblad)