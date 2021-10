Session lehah Mizo Language Board bill putluh tum

Mizoram Legislative Assembly session neih leh hmasak berah Mizo Language Board dinna tur bill putluh beisei a ni.

Human Resources Development Board Vice Chairman L.Thangmawia sawi danin Mizo Language Board hi Mizoram Board of School Education ang deuha kal (function) tur a ni a, Board dinna atan hian ruahmanna pawh peih a ni tawhin Law department pawh a paltlang tawh niin a sawi. Mizo Language Board din a tul chhan sawiin L.Thangmawia chuan, “Mizo tawnga thuneitu an awm lo hi a buaithlak a, tuna saptawng leh tawng dang te hi Mizo tawngah senglut dawn ta ila saptawng ang ngau ngau in nge kan sengluh ang a Mizo tawngin tih te hi a buaithlak a. Hma la tur tur kan nei lo hi a buaithlak a, tawng lama thuneitu kan neih ngei hi a tul a ni,” a ti.

L.Thangmawia chuan Mizo Language Board din chu 2019 khan study committee din a ni tih sawiin chairman-ah L.Thang-mawia, secretary ah VL Krosshnehzova bakah member atan mithiamte ruat an ni tih a sawi a, Mizo Language Board chu Chairman, Secretary leh member atan mithiamte ruat tum a ni tih a sawi.