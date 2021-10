Inkaihhruaina tharah chhun leh zan inkhawm phal a ni

Chairman, State Executive Committee chuan Disaster Management Act, 2005-in thuneihna a pêk angin ni 31.10.2021 aṭanga ni 30.11.2021 zanlai dar 12 thlenga AMC Area leh Mizoram chhung hmun danga hman tur Covid-19 inkaihhruaina thupek a tichhuak a, inkaihhruaina tharah hian chhun leh zana inkhawm phal a ni tawh.

Inkaihhruaina tharah hian AMC Area pawn lam, Mizoram hmun dangah chuan Deputy Commissioner (DC)-ten an District chhunga Covid-19 hri len dan dinhmun azirin inkaihhruaina siam tura tih an ni a, hetihlai hian AMC Area leh Mizoram hmun dangah pawh CAB khauh taka zawm chungin chhun leh zanah Biak In-a leng zat chanve (50% seating capacity) aia tam lovin Kohhran Inkhawm pangngai neih phal a ni a, zing leh tlai ṭawngṭai inkhawm pawh phal a ni a, inkhawmnaahte hian zai phal a ni lo thung a ni.

Kohhran Inkhawmpui chu chhun lamah neih phal niin, inkhawmpui neihna hmun Biak In-a leng zat chanve (50% seating capacity) tel phal a ni a, COVID-19 symptoms neite chu Inkhawmpui-ah hian tel loh tur a ni. CAB khauh taka kenkawh leh zawm tur niin, a thlengtu kohhran-in VLTF te phungbawma sawmin CAB/ SOP Implementation Committee an din tur a ni a, Inkhawmpui-ah hian natna benvawn nei leh kum upa hriselna chak tawh lote a theih chin chinah awl ni se an ti a, tlai lam ruai buatsaih loh tur a ni.

Zirna in hawn chungchangah Deputy Commissioner (DC)-in District level-a H&FW Department/School Education Department/ H&TE Department/ Social Welfare Department (WCD) hotute leh VLTF-te berawnin zirna in (educational institutions) an hawng thei ang a, a concerned Department-ten inkaihhruaina (SOP) an siam anga kal tur a ni a, AMC area chhungah chuan Class X leh XII board exam turte chu School Education Department thuchhuak angin CAB ṭha taka zawm chungin school leh hostel hawn phal a ni a, hemi atana hman tur SOP chu School Education Department-in a ruahman dawn a, Training Institute dangte chu a hmuna leng zat chanve (50% seating capacity) luah khatin hawn phal a ni.

Mizoram puma inkhuahkhirhna hman tur a siam zingah District Magistrate-te chu CrPC Section 144 hmangin zan curfew, zan dar 9 leh zing dar 4 inkara puang tura tih an ni a, he order/inkaihhruainain a huam baka veng/khaw bil bik tana inkhuahkhirhna khauh zawk neih ṭul tihna a awm chuan, a chhan leh vang chiang taka ziakin LLTF/VLTF-ten an awmna District Deputy Commissioner hnenah rawtna an siam thei ang a, LLTF/VLTF ten he Order-ina inkhuahkhirhna a siam bak pelin anmahni thuin veng/ khaw bil inkhuahkhirhna hranpa curfew/ lockdown/ Containment Area/ Restricted Area an puang tur a ni lo tih a ni a, kawngpuiin a paltlang khua/veng ten an khaw/veng kaltlanga khaw/veng danga kal tur zin veivak te leh an lirthei an dang tur a ni lo tih tarlan a ni bawk.

State Level Expert Team on COVID-19 Management-in a rawt angin mipui nghawng tam lo thei ang berin Deputy Commissioner-ten an District chhungah Micro Containment Zone emaw, inkhuahkhirhna dang a ṭul dan azirin colony/ building/ apartment chauh huamin an puang thei ang a, Micro Containment Zone emaw, inkhuahkhirhna dang emaw puanahte chuan Deputy Commissioner-in thupek a siamte khauh taka zawm tur a ni.