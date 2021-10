Kolalian daiah Lalfakawma kahhlum a ni

Nimin zing lam dar 2:30 vel khan Kolalian daiah hnamdang tu tih hriat lohten tualchher silai hmangin Lalfakawma, Chuhvel khua an kap hlum.

Thudawnnain a sawi danin Bawng lei tur nei nia inchhal Assam lam mi hnamdangte’n Lalfakawma hi tualchher silai nia hriat hmangin an kap hlum a, Lalfakawma-te hi Bawng leitu tur Duhawma nen inzuiin, nizan hmasa dar 10 vel khan Bawngva khua aṭangin Scooty hmangin Zamuangah an tlan a, hetah hian Bawng phurhna atana an hman tur Chuhvel khua a\anga Pick up lo kal nen inhmuin, Kolalian khua hi an pan ta a ni.

Kolalian khaw pelh Assam ram dep, Mizoram PWD kawng (ZHKD) Black top chinah lo nghakin, an inbe ta a, Bawng kaitute chuan Bawng a kal ṭhat duh loh avangin puih an ngaih thu a rawn thlen a, an inzui ta a, Km khat vel an kal hnuah midang lo langin light hmanga ênin silaiin an kap zui ta mai niin motor driver chuan a sawi a, a hnung bera kal Fakawma chu an kap fuh a, midang zawng chu an tlan darh ta a ni.

Hetihlai hian Lalfakawma buaipuitu, Bawng leitu ni bawk Duhawma chu Vaiho hian pawisa dilin an insual a, a nâk leh a khelah Chemtein vih a ni a, hliam na ang reng tak a tuar a, ngaihtuahawm lutuk erawh a ni lo tih Kawrthah CHC doctor-te chuan an sawi a, misualte hian a Bawng leina tura a pawisa ken cheng nuai khat an laksak bawk a ni.

Duhawma-te hian Bawng pathum lai a hma pawhin an lo leisak tawh niin an sawi a, tun ṭumah hian Bawng lei tur dang neia insawiin an rawn hriattir a ni.

He thil thleng chungchangah hian Mamit Bawrhsap Dr. Lalrozama chuan hma la nghalin, Magistrate leh Mamit SP-te chu a hmunah an kal nghal a, Hailakandi DC nen pawh inbe tawhin anni lam pawhin hma an la nghal a, he thil thleng hi misual thil tih niin, ramri buaina a ni lova, mipuite chiai lo turin a ngen bawk tih Mamit Bawrhsap chuan a sawi a ni.