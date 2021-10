JC Ramthanga hnenah Chief Secretary charge hlân

Kumin October ni 31-a voluntary pension-a chhuak tur Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo chuan nimin khan Addl. Chief Secretary to the Chief Minister JC Ramthanga hnenah Chief Secretary charge a hlan a, JC Ramthanga hian a hna chelh lai bakah Chief Secretary hna hi a chelh rih dawn a ni.

Lalnunmawia Chuaungo hi nimin khan sawrkar hnathawk intelkhawm FMGE&W leh Mizoram sawrkar hnuai All Secretaries ten a thlahna hun an buatsaih a ni.

Tarlan tawh angin Lalnunmawia hi ni 31 khian a hna a\angin a chawl tawh dawn a, amah thlak tur hian Mizoram sawrkar chuan JC Ramthanga an ruat laiin Ministry of Home Affairs chuan Renu Sharma an ruat ve bawk a ni.

Hetihlai hian Lalnunmawia Chuaungo hi tun thla ni 20 khan Chief Information Commissioner atan ruat thar a nih thu General Administration Dept chuan hriattirna a chhuah a, hun reiloteah CIC thar atan lakluh a nih beisei a ni.